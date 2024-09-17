Следком заинтересовался подростками, что поиздевались над пятилетним малышом во дворе ЖК в Москве

В одном из московских жилых комплексов группа подростков издевалась во дворе дома среди бела дня над пятилетним мальчиком, передает телеканал РЕН со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета РФ.

Отмечается, что все свои действия подростки снимали на видео, а после выложили в сеть. Произошедшим сразу заинтересовались правоохранители, начав проверку инцидента.

«В средствах массовой информации получила распространение видеозапись, на которой запечатлены издевательства над несовершеннолетним мальчиком на одной из детских площадок в Москве», — сообщили в пресс-службе СК.

В настоящее время все участники произошедшего установлены. Правоохранителями производится правовая квалификация действия каждого из них, добавили в СК.

Ранее сообщалось, что на юго-востоке Москвы скутер загорелся п од водителем во время движения.