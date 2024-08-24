Следователи допросят брата главаря бунта в ИК-19 под Волгоградом

Фархуджона и Шобдулкаримхона задержали в 2016 году вместе с компанией из шести человек. Их обвинили по статье о покушении на сбыт наркотиков. С тех пор они отбывали наказание в разных колониях сроком от 3 до 10 лет. Родственники Каримовых не имели возможности встретиться с ними и не посещали их более двух лет.

Братья родом из Таджикистана. Один из них имеет двоих детей. Мужчины плохо говорили по-русски, поэтому во время допросов им помогали переводчики. В колонии им удалось подучить язык. Ранее сообщалось о том, что следователи допрашивать сотрудников и заключенных ИК-19 после захвата заложников.