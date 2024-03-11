Следователи МВД потребовали заочно арестовать экс-главу «Ленфильма» Щербакова

Генерального директора «Ленфильма» Федора Щербакова требуют заочно арестовать по делу о вымогательстве. Об этом пишет ТАСС.

Следствие обратилось с ходатайством о заочном аресте в Тверской суд столицы. В заявлении требуют заочно арестовать Федора Щербакова и Дмитрия Жмуцкого.

«Оба обвиняются по п. "б" ч. 3 ст. 163 (вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере», — сказали в суде, не уточнив других деталей.

ТАСС подтвердили в правоохранительных органах, что Жмуцкий и Щербаков проходят по делу о вымогательстве у топ-менеджера Ростеха Василия Бровко.

Напомним, что 27 октября были арестованы пиар-специалист Антон Сафонов по делу о вымогательстве более двух млн рублей у топ-менеджера «Ростеха». Он действовал вместе со Станиславом Дайнеко. Оба якобы требовали у Бровко деньги в обмен на отказ опубликовать в некую компрометирующую Бровко информацию.

Ранее сообщалось, что Щербакова объявили в розыск в России.