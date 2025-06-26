Следователи обвинили троих жителей Петербурга в осквернении копии Знамени Победы

В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали троих молодых людей, подозреваемых в осквернении копии Знамени Победы — одного из главных символов победы в Великой Отечественной войне (ВОВ) и памяти советских воинов. Об этом сообщили в питерском управлении Следственного комитета России (СКР).

Инцидент произошел на улице Танкиста Хрустицкого, где злоумышленники сорвали и уничтожили символ воинской славы России. Ранее там же обнаружили разорванное Знамя Победы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 354.1 часть 3 УК РФ (осквернение символов воинской славы). Среди задержанных есть несовершеннолетний. Ведется досудебное расследование и решается вопрос о выборе меры пресечения.

Подобный инцидент в начале мая произошел в Обнинске. Там двое подростков осквернили георгиевскую ленту, за что их родителей могут лишить гражданства РФ.

Ранее сообщалось, что правоохранители завели уголовное дело в отношении стримера, который в прямом эфире несколько раз плюнул на георгиевскую ленту.