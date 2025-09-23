Следователи заинтересовались скандальным видео с тренером и школьником

СУ СК РФ по ЯНАО начало доследственную проверку в отношении тренера из Ноябрьска после публикации в соцсетях шокирующего видео с избиением школьника. Об этом со ссылкой на ведомство сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа».

На кадрах, снятых в одной из школ, мужчина в спортивной форме агрессивно хватает учащегося за футболку и наносит несколько ударов по голове. По утверждению автора публикации, подобные инциденты носят систематический характер и продолжаются несколько лет.

Сообщается, что после удаления первоначального видео появился анонимный пост с обвинениями в адрес родителей избитого мальчика и требованием не очернять репутацию наставника.

Руководитель следственного управления Александр Егоров лично поручил провести тщательную проверку всех обстоятельств инцидента.

