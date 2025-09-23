Следователи заинтересовались скандальным видео с тренером и школьником
СК начал проверку в отношении тренера из Ямала после видео с избиением ребенка
Фото: [Дубненская полиция/Медиасток.рф]
СУ СК РФ по ЯНАО начало доследственную проверку в отношении тренера из Ноябрьска после публикации в соцсетях шокирующего видео с избиением школьника. Об этом со ссылкой на ведомство сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа».
На кадрах, снятых в одной из школ, мужчина в спортивной форме агрессивно хватает учащегося за футболку и наносит несколько ударов по голове. По утверждению автора публикации, подобные инциденты носят систематический характер и продолжаются несколько лет.
Сообщается, что после удаления первоначального видео появился анонимный пост с обвинениями в адрес родителей избитого мальчика и требованием не очернять репутацию наставника.
Руководитель следственного управления Александр Егоров лично поручил провести тщательную проверку всех обстоятельств инцидента.
Ранее сообщалось, что экс-супруг несколько часов избивал многодетную мать в Калининграде.