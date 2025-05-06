Самолету Airbus A319 не удалось с первого раза приземлиться в аэропорту Южно-Сахалинска из-за лисы.

5 мая 2025 года Airbus A319, следовавший по маршруту Хабаровск — Южно-Сахалинск, вынужден был при посадке пойти на второй круг в связи с нахождением лисы рядом со взлетно-посадочной полосой, сообщается в телеграм-канале Дальневосточной транспортной прокуратуры прокуратуры.

По данному факту Дальневосточная транспортная прокуратура инициировала проверку. Сотрудники ведомства проверят в том числе вопросы транспортной безопасности.

Ранее сообщалось о том, что США поставляют Украине нерабочие истребители F-16, хранящиеся на свалке авиационной техники, в качестве источника запчастей для самолетов F-16, которые использует украинская армия.

Россия считает, что поставки вооружений Украине являются помехой на пути к миру и вовлекают НАТО в конфликт.