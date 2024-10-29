Следственный комитет назвал приоритетную версию в деле отравления детей под Красноярском

Всколыхнувшее всю страну отравление четверых детей в поселке Красная Сопка в Красноярском крае было вызвано инсектицидным средством, которое в ходе экспертиз было обнаружено на посуде. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

Как подчеркнули в следствии, полученные «результаты экспертиз материалов, веществ и изделий» дают право назвать приоритетную версию гибели несовершеннолетних и отравления самих родителей.

«Согласно результатам экспертиз, на поверхности посуды в доме обнаружены компоненты инсектицидного средства», — сообщили в ведомстве.

Напомним, в конце сентября страну поразила новость об отравлении многодетной семьи из села Красная Сопка Красноярского края. По предварительным данным, неизвестное вещество в еде могло спровоцировать смертельные отравления. Скончались четверо детей от шести до 13 лет.

Ранее сообщалось, что глава семьи из красноярского села рассказал новые подробности о жизни и дне отравления.