Следственный комитет разрешил начать выдачу тел погибших при взрыве в Копейске

Выдачу тел погибших в результате взрыва на заводе в Копейске начнут после получения необходимых разрешений от Следственного комитета и судмедэкспертизы. Это стало ключевой новостью для родственников, прозвучавшей на встрече с руководством предприятия и вице-губернатором Алексеем Фартыгиным, передает портал 74.ru.

Генеральный директор предприятия сообщил, что по части погибших все формальности уже соблюдены, и семьи могут готовиться к похоронам. Даты прощания будут согласовываться в индивидуальном порядке. При этом власти Копейска полностью возьмут на себя расходы по погребению, а завод оплатит организацию поминок.

На утро понедельника официально подтверждено, что на месте ЧП обнаружены останки 13 человек. Семеро из них уже опознаны родными. Судьба еще десяти сотрудников остается неизвестной, они числятся пропавшими без вести.

Отвечая на главный вопрос, волнующий семьи, гендиректор заявил, что надежды найти выживших под завалами, к сожалению, нет. Вице-губернатор Алексей Фартыгин пояснил, почему поисковые работы могут затянуться до конца недели.

Он подчеркнул, что для проведения всех процессуальных действий необходимо время, а работа будет продолжаться до тех пор, пока не будет обследована вся территория, включая фундамент.

Для идентификации останков, которые невозможно опознать визуально, у близких родственников взяты образцы ДНК. Как заверил Фартыгин, не останется ни одного человека, чья судьба не была бы установлена, благодаря генетической экспертизе.

Ранее сообщалось, что ударная волна взрыва разрушила теплицы и выбила стекла домов в СНТ Копейска.