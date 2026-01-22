Следствие гибели новорожденных: акушерское отделение в Новокузнецке закрыли из-за плесени на стенах

Акушерское отделение роддома №1 в Новокузнецке закрыто на три месяца. Решение о приостановке работы было вынесено по результатам внеплановой проверки Роспотребнадзора. В течение этого времени медучреждение должно устранить грубые нарушения, которые могли создать угрозу для жизни и здоровья матерей и новорожденных. Об этом ТАСС сообщили в объединенном пресс-центре судов Кузбасса.

В ходе инспекции специалисты выявили комплекс серьезных санитарно-гигиенических нарушений:

· Грибковое поражение стен. Плесень была обнаружена в ключевых помещениях: в процедурной, операционном блоке и послеродовых палатах, что прямо указывает на высокую влажность и плохое санитарное состояние. · Выход из строя вентиляционной системы. Это является одной из основных причин образования плесени и нарушения нормального микроклимата. · Изношенная мебель, не соответствующая нормам. · Нарушение санитарных потоков. Здоровые роженицы и пациентки с признаками ОРВИ попадали в стационар через один и тот же санпропускник, что повышало риск распространения инфекций

Решение о приостановке деятельности принято на фоне трагических событий: в период новогодних праздников в этом роддоме умерли девять новорожденных. По данным регионального минздрава, у всех погибших младенцев была выявлена внутриутробная инфекция. По некоторой информации, возможной причиной смерти могло быть заражение менингококком. По факту гибели детей Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело.

Проверки, начатые после этой трагедии, и выявили катастрофическое санитарно-техническое состояние в акушерском отделении. Федеральные и региональные ведомства продолжают проверки, а суд принял решение о временном запрете деятельности для устранения всех нарушений.

