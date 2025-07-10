Следствие обвинило Кехмана в растрате

Директору МХАТ им. Горького Владимиру Кехману предъявили обвинение в растрате. Его отпустили под подписку о невыезде, об этом сообщает ТАСС.

Следственные органы предъявили обвинение в растрате директору МХАТ им. Горького Владимиру Кехману. Его не стали арестовывать — Владимир дал подписку о невыезде и останется на свободе, пока идет расследование.

Пока официальные комментарии от правоохранительных органов отсутствуют, но в окружении Кехмана подтвердили, что обвинение уже выдвинуто. Детали дела не раскрываются, но источники связывают его с финансовыми нарушениями в театре.

МХАТ им. Горького — один из ведущих театров страны, а Владимир Кехман возглавляет его с 2021 года. Ранее он уже сталкивался с критикой из-за управленческих решений, но до уголовного преследования дело не доходило. Теперь ситуация может повлиять не только на его карьеру, но и на репутацию театра.

Ранее стало известно, что Кехман имеет многомиллиардную задолженность по кредитам.