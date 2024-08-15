Следствие установило причины смерти Навального

По данным канала, СКР прислал вдове Алексея Юлии Навальной документ о смерти политика. В нем опровергли широко разошедшуюся версию об оторвавшемся тромбе.

Эксперты утверждают, что Навальный умер от комбинированного заболевания — гипертоническая болезнь с сосудистыми и органными поражениями, диффузный миокардиосклероз, осложнившийся развитием отека головного мозга, фибрилляцией желудочков сердца и отека легких.

16 февраля Алексей Навальный скончался в колонии «Полярный волк», где он отбывал наказание. Врачам не удалось его спасти.

Советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Навальный должен был участвовать в обмене заключенными между Россией и Западом.

*включен в список террористов и экстремистов.