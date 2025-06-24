Следы психологического давления нашли в поведении студентки, найденной в Подмосковье

Нижегородская студентка Варвара, находившаяся в розыске, была обнаружена в хостеле подмосковных Бронниц. Впервые после странного исчезновения на две недели она рассказала, что с ней произошло. Короткую беседу с девушкой опубликовала gazetametro.ru.

Официальные источники, включая представителя МВД Ирину Волк, утверждают, что девушка добровольно уехала в Москву 9 июня. Однако ее странное поведение и противоречивые объяснения вызывают вопросы у близких и общественности. Журналисты попытались поставить точку в противоречивой истории, однако после общения с Варварой вопросов только прибавилось.

На вопросы корреспондентов Metro собеседница ссылалась на то, что не является медийной личностью, а ее пропажа имеет под собой некие личные причины. В ответ на это журналисты напомнили, что исчезновение вызвало большой резонанс: за судьбу студентки переживали тысячи, если не миллионы россиян.

«Вы меня не услышали? …Мне проще вас просто заблокировать, если вы меня не понимаете и пытаетесь мне навязать, давя на больное место, то, чего я не хочу делать», — ответила девушка.

Примечательно, что в опубликованном полицией видео девушка, чье лицо было скрыто, утверждает, что приехала в столицу для поступления в университет. На вопрос о шокирующем видео с просьбой выполнить требования неизвестных она ответила, что это был якобы челлендж с подругой. Однокурсники отмечают, что такой стиль общения и формулировки совершенно не характерны для отличницы филологического факультета.

К тому же, родители девушки во время поисков сообщали о требованиях выкупа: неизвестные просили два миллиона рублей и угрожали расправой, намекая на похищение Варвары. Появившееся в СМИ видео, где она со следами слез и расширенными зрачками умоляла выполнить требования, явно противоречит версии о добровольном исчезновении. Из-за этого криминалисты отмечают признаки возможного психологического давления: дрожащий голос, несвойственную агрессию в переписке и нелогичность объяснений.

Специалисты по киберпреступлениям не исключают, что девушка могла стать жертвой зомбирования телефонными мошенниками. Однако официальной версии о произошедшем пока нет.

Ранее сообщалось, что «похищенная» в Подмосковье студентка вышла на связь впервые за две недели пропажи.