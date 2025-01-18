Слепая пенсионерка разбилась, выпав из окна 4-го этажа в Подмосковье

В городе Раменское в Московской области произошел несчастный случай, в котором погибла полностью слепая женщина преклонных годов, передает Телеграм-канал «МК: срочные новости».

По информации, предоставленной источником, 73-летняя женщина-пенсионерка не могла передвигаться по своей квартире без посторонней помощи. Обычно её не оставляли одну, но 17 января это произошло.

Оставшись одна, женщина, потеряв ориентацию, выпала из окна, расположенного на четвёртом этаже. Она получила серьёзные травмы, от которых скончалась на месте.

В настоящее время проводится расследование всех обстоятельств произошедшего. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

Ранее сообщалось, что мстительная пенсионерка запустила салют в здании банка на севере Санкт-Петербурга.