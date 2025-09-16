Слепого пассажира оставили в зале ожидания аэропорта Ижевска

В аэропорту Ижевска одна из российских авиакомпаний оставила без внимания незрячего пассажира. Об этом сообщил информационный портал E1.RU.

Владимир Васкевич, прибывший из Екатеринбурга для участия в форуме, столкнулся с халатностью персонала. По прилете в Ижевск его сопроводили в зал ожидания, где ему пришлось провести целых четыре часа. По невыясненным причинам, сотрудники авиакомпании не обеспечили его посадку на борт, что привело к опозданию на рейс.

Попав в затруднительную ситуацию, мужчина обратился за помощью к сотрудникам службы безопасности. Там выяснилось, что в результате смены персонала информация о пассажире не была передана.

В качестве компенсации за причиненные неудобства авиакомпания переоформила билет на другой рейс и предложила провести еще восемь часов в зоне ожидания. Однако впоследствии ему предоставили место для отдыха.

