Слесарь в Ленобласти насмерть пригвоздил шилом знакомую, а после сдался полиции

Работающий слесарем мужчина в Ленинградской области не совладал с эмоциями в бытовом конфликте и убил свою знакомую, передает телеканал РЕН со ссылкой на источник в полиции.

Сообщается, что трагический инцидент произошел в котельной в городе Никольское. В какой-то момент ссоры мужчина схватил шило и ударил им женщину в шею. Последняя скончалась от потери крови. Ее тело было найдено в ночь на субботу, 28 сентября.

«После совместного распития алкоголя между знакомыми произошла ссора, в ходе которой мужчина дважды ударил женщину в шею, после чего заколол пострадавшую шилом», — рассказал источник.

После своего поступка мужчина пришел в полицию с повинной. В ходе допроса выяснилось, что ранее он уже был судим по статье «причинение тяжкого вреда здоровью».

По факту произошедшего правоохранителями возбуждено уголовное производство об убийстве.

Ранее сообщалось, что жительницу Подмосковья задержали по подозрению в хулиганстве и нападении на журналиста.