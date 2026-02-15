Слезы детей и травма в ТЦ: пострадавшая женщина раскрыла подробности безумной давки за «халявой»

День святого Валентина для жительницы Уфы обернулся не романтикой, а больничной палатой. 27-летняя девушка отправилась с детьми в торгово-развлекательный центр «Планета» на акцию «7000 шаров», а в итоге сломала ногу во время давки и теперь готовится к нескольким операциям. Подробностями случившегося она поделилась с изданием Ufa1.ru .

Организаторы обещали праздничное шоу: в разгар вечера с высоты должна была упасть огромная связка воздушных шаров, в двадцати из которых спрятаны подарочные сертификаты. Однако вместо радости посетители получили хаос. В торговом центре собралась огромная толпа, и когда началась раздача, давка стала неуправляемой.

В какой-то момент на девушку и ее детей рухнула тумба, а поверх нее — упавшие люди.

«Хаос был, муж всех разогнал. В основном муж помогал, ну и пара человек подходили, спрашивали, как я», — рассказала пострадавшая.

Мужу пострадавшей пришлось буквально расталкивать обезумевшую толпу, чтобы освободить место для жены. После этого он вызвал скорую, которую пришлось ждать около часа. Итоговый диагноз врачей оказался неутешительным: закрытый перелом, который не срастется самостоятельно. Девушку госпитализировали, впереди у нее несколько операций.

Акция, задуманная как подарок для посетителей, обернулась тяжелыми травмами и слезами. Теперь организаторам предстоит отвечать на вопросы не только разгневанных посетителей, но и, возможно, правоохранительных органов. Ведь безопасность людей в погоне за праздничной атмосферой оказалась принесена в жертву хайпу и подарочным сертификатам.

Ранее сообщалось, что в ресторане быстрого питания уборщица сломала нос школьнице.