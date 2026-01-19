Слезы градом? Хватит это терпеть! Названы секретные трюки, как резать лук и не плакать

Многие люди сталкиваются с одной и той же проблемой на кухне — болезненным слезотечением при нарезке репчатого лука. Это естественная реакция организма на летучие соединения, которые выделяются в воздух при повреждении клеток луковицы.

Однако существуют проверенные методы, позволяющие свести дискомфорт к минимуму или полностью его избежать. Они опубликованы на платформе «Дзен».

Одним из самых эффективных приемов считается предварительное охлаждение лука. Если поместить луковицу в холодильник на час или даже в морозилку на 15-20 минут, активность ферментов внутри нее замедлится. В результате выделение тех самых едких веществ, вызывающих слезы, существенно сократится.

Не менее важен правильный выбор инструмента. Острый нож аккуратно рассекает клетки, причиняя луковице меньше повреждений, тогда как тупое лезвие мнет и рвет ткани, высвобождая больше раздражающих соединений.

Также помогает смачивание лезвия холодной водой или сама нарезка под тонкой струей — летучие вещества хорошо растворяются в воде и не успевают достичь слизистой глаз.

Создание хорошей вентиляции — простой, но действенный шаг. Включенная кухонная вытяжка, обычный вентилятор или просто открытое окно быстро рассеивают едкие пары, не давая им сконцентрироваться вокруг лица.

Особое внимание стоит уделить технике нарезки. Больше всего ферментов, запускающих химическую реакцию, сосредоточено в области корня. Поэтому резать луковицу следует, начиная от верхушки и двигаясь к основанию, оставив сам корень напоследок.

