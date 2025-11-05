Слезы красоты: участницы «Мисс Вселенной» разрыдались от хамства и устроили массовый демарш

Престижный конкурс «Мисс Вселенная», готовящийся к финалу в Таиланде, оказался на грани срыва из-за публичного скандала между организатором и участницами. Об этом сообщает KP.RU.

Конфликт, вспыхнувший накануне церемонии надевания национальных шарфов, привел к массовой акции протеста и мгновенно стал достоянием мировых соцсетей благодаря видео с места событий.

Причиной инцидента стал пропуск Мисс Мексики Фатимы Бош утренней рекламной съемки для тайского спонсора. Мексиканские представители не дали согласия на участие своей подопечной в промоакции, связанной с игорным бизнесом. Однако глава тайского оргкомитета Науат Итсарагрисил, бывший актер и продюсер, решил устроить публичный разбор полетов, не стесняясь в выражениях.

«Мексика, где ты? Я слышал, ты не собираешься поддерживать все, что связано с Таиландом, это правда? <...> Ты тупая. Почему ты все еще встаешь, чтобы со мной говорить?» — резко заявил он.

Кульминацией стала эмоциональная реплика Фатимы Бош. Она указала ведущему, что у нее есть голос, а он просто не уважает женщин. После этих слов девушка разрыдалась, а охранники по указанию Итсарагрисила вывели ее из зала.

В знак солидарности с коллегой зал покинули десять участниц во главе с действующей Мисс Вселенная, датчанкой Викторией Кьер Тейлвиг. Некоторые из них не скрывали слез и обиды. Организатор в ответ кричал вслед уходящим красавицам об их дисквалификации, но его угрозы оказались пустыми.

Давление оказалось столь мощным, что совладельцы конкурса из Мексики немедленно вступились за свою соотечественницу. Результатом стало официальное отстранение Науата Итсарагрисила от работы над шоу. Публичные извинения, которые он разместил в соцсетях, ссылаясь на горячность, ситуацию уже не спасли.

Конкурс, некогда ассоциировавшийся с Дональдом Трампом, сейчас принадлежит тайской и мексиканской компаниям на паритетных началах, что создает почву для постоянного столкновения интересов и культурных различий. Несмотря на шок, финал «Мисс Вселенной — 2025» состоится 21 ноября в Бангкоке по плану, однако осадок от случившегося уже повлиял на имидж одного из самых знаменитых шоу в мире.

