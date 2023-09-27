«Слезы на глазах, руки трясутся»: жительница Донецка чуть не погибла при обстреле «Градами»

Говорят, что жители Донбасса давно привыкли к вечным обстрелам со стороны ВСУ и почти не обращают внимания на прилеты. Но все же женщинам и детям такая обстановка идет не на пользу. А после непосредственной опасности нервы сдают у каждого.

Жительница Донецка Анастасия Т. живет в центре города. Девушка, как и все, периодически слышала свист над головой, но ходила по улицам без страха. Но недавний сильный обстрел изменил ее отношение к происходящему.

«В тот день я была в магазине, покупала продукты. Я разговаривала по телефону с подругой, и она меня отвлекла. Я ей говорю: «Ой, слушай, я из-за тебя забыла купить кукурузу». Вновь вернулась к прилавкам и пошла на кассу. Меня спасло то, что я вышла из магазина позже. Иначе я попала бы в самый эпицентр», — рассказала Анастасия корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Наша собеседница вышла из магазина на странный звук. Она подняла голову и увидела в небе огненный шар — это вылетели «Грады». Они попали в три автомобиля, машины сгорели. Было очень много осколков. По словам девушки, ее не зацепило лишь чудом.

«Рядом была женщина, которая получила осколочные ранения в ногу. Все забежали обратно в магазин, где и оказали помощь раненым. Мне запомнился момент, когда мужчина сильно ругался на свою жену. Он кричал: «Я лишился машины из-за тебя! Я не должен был здесь находиться в этот момент!» — вспомнила дончанка.

После этого дня Анастасия стала бояться не только обстрелов, но и походов в магазин. У нее случаются панические атаки, и теперь прилеты в центр города она воспринимает очень остро.

«Слезы на глазах, руки трясутся, сердце колотится. Поняла, как хочется жить. Страшно, особенно когда они бьют кассетными снарядами», — заключила женщина.

Ранее мы писали, как Анастасия нашла себя в волонтерской деятельности.