Слезы на камеру не помогут: в России призвали ужесточить наказание за дискредитацию ВС РФ

Наказание за негативные высказывания в адрес Российской армии необходимо ужесточить. С таким предложением выступил профессор права Финансового университета при Правительстве РФ Артемий Рожнов.

Напомним, что за дискредитацию ВС РФ сейчас законодательством предусмотрена уголовная ответственность. Все, кто распространяет ложные сведения о наших бойцах и порочит честь армии, рискуют получить большой штраф или даже лишиться свободы. Однако этого, по мнению профессора, недостаточно. Ведь далеко не во всех антироссийских действиях можно усмотреть состав упомянутого преступления.

Рожнов считает, что в первую очередь необходимо запретить снимать «покаянные» видео, в которых русские и украинцы-беженцы извиняются за оскорбления нашей армии и клянутся, что больше так делать не будут.

«Все понимают, что это неискренне, а самое главное — подразумевает безнаказанность подобного поведения. Вместо извинений нужны более эффективные карательно-исправительные меры», — заявил профессор в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Если признаков правонарушения нет, продолжил правовед, но налицо иные формы антироссийского поведения (отказ пускать в заведение участника СВО в форме, публичные восхваления действий Украины, получение беженцами российских пособий и одновременное оскорбление России), с этим можно бороться особыми способами.

«Таких людей можно лишать положенных им выплат и сертификатов, принудительно отправлять на предприятия и организации, производящие продукцию для ВС РФ. А самая мягкая мера для «заукраинствующих» беженцев — выдворение назад на Украину с запретом когда-либо вернуться в РФ», — предложил собеседник.

Инициативу поддержал и член Московской областной коллегии адвокатов Иван Дощенко. По его мнению, Россия фактически сейчас ведет боевые действия со странами НАТО. Политический, экономический и социальный иммунитеты страны испытывают колоссальные перегрузки.

«Против нашего государства сейчас работают все спецслужбы стран НАТО, и они будут вербовать напрямую или использовать втемную всех, кого только можно, внутри нашей страны. Поэтому, безусловно, необходимо вводить ограничения и усиливать наказание в отношении тех, кто так или иначе работает на врага», — заявил юрист корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По мнению Дощенко, «заукраинцев» необходимо лишать ранее предоставленной господдержки. Он также поддержал идею выдворять их из России.

Ранее мы сообщали, что в Госдуме поддержали идею установить танки НАТО в Москве.