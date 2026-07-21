Слили топливо и скрылись: двое россиян попались на краже бензина из «Газели»

В Краснодаре на улице Пригородной двое мужчин придумали способ сэкономить на топливе, но забыли о камерах видеонаблюдения. Злоумышленники слили бензин из чужой «Газели», и весь процесс попал на запись. Теперь их ищет полиция, пишет Газета.ру со ссылкой на Telegram-канал «Осторожно, новости».

Инцидент произошел 16 июля. На кадрах видно, как двое мужчин подходят к припаркованной «Газели», открывают заливную горловину, вставляют шланг и направляют топливо в пятилитровую пластиковую бутылку. Затем они отходят за кусты, а позже возвращаются и меняют тару на емкость поменьше.

После публикации видео МВД Краснодара начало проверку. Полицейские устанавливают личности нарушителей. Как говорится, «шарашкина контора» отдыхает — эти парни явно не профессионалы, но камеры их все равно вычислили.

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