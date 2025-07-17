Слишком глянцевая кожура и ярко-красная мякоть: признаки опасного арбуза

Эксперт рассказала, как выбрать безопасный арбуз и определить наличие нитратов в нем. По словам доцента кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы РОСБИОТЕХа Полины Кулач, все фрукты необходимо тщательно мыть, так как на их кожуре могут находиться пыль, яйца паразитов и различные микроорганизмы, которые легко переносятся внутрь при разрезании, пишет « Газета.ru ».

При выборе арбуза следует обращать внимание на несколько важных признаков. Слишком глянцевая кожура может указывать на обработку химикатами для длительного хранения. Внутри мякоти наличие желтоватых или белых прожилок является признаком высокого содержания нитратов. Неравномерная окраска мякоти с наличием светлых и темных пятен также свидетельствует об избытке удобрений.

О наличии нитратов говорит и слишком ярко-красная мякоть с фиолетовым оттенком. Если арбуз имеет пресный вкус или отдает химическим привкусом, это серьезный повод отказаться от его употребления. В домашних условиях можно провести простой тест: опустить кусочек мякоти в воду. Если вода окрасится в розовый цвет — в арбузе присутствуют нитраты, если останется прозрачной — плод безопасен. Допустимый уровень нитратов в арбузе составляет до 60 мг/кг, что можно проверить специальным прибором.

Для минимизации рисков рекомендуется покупать арбузы в августе-сентябре, когда они созревают естественным путем. Следует избегать стихийных рынков возле дорог, так как арбузы способны впитывать тяжелые металлы. При выборе важно обращать внимание на целостность плода, отсутствие трещин и вмятин, а также наличие сухого хвостика, который является признаком спелости. При сомнениях лучше дополнительно проверить мякоть или приобретать арбузы в проверенных местах.

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