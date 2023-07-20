«Слишком громко мяукают»: жительница Подмосковья заявила в полицию на уличных кошек

Жительница городского округа Мытищи написала заявление в полицию на уличных кошек. Об этом со ссылкой на источник сообщило Агентство «Москва» .

По словам собеседника издания, женщина пожаловалась правоохранителям, что кошки, которые ночью ходят под ее окнами, мешают спать. Животные, по словам заявительницы, слишком громко мяукают.

Источник, знакомый с ситуацией, также уточнил, что полицейские приняли заявление и начали проверку.

Ранее сообщалось, что подмосковные росгвардейцы задержали подозреваемого в краже одежды из магазина в селе Юдино Одинцовского округа.