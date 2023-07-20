«Слишком громко мяукают»: жительница Подмосковья заявила в полицию на уличных кошек
Жительница Подмосковья заявила в полицию на громко мяукающих на улице кошек
Фото: [Unsplash]
Жительница городского округа Мытищи написала заявление в полицию на уличных кошек. Об этом со ссылкой на источник сообщило Агентство «Москва».
По словам собеседника издания, женщина пожаловалась правоохранителям, что кошки, которые ночью ходят под ее окнами, мешают спать. Животные, по словам заявительницы, слишком громко мяукают.
Источник, знакомый с ситуацией, также уточнил, что полицейские приняли заявление и начали проверку.
Ранее сообщалось, что подмосковные росгвардейцы задержали подозреваемого в краже одежды из магазина в селе Юдино Одинцовского округа.