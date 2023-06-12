«Слишком много крови он уже попил»: боец СВО поедет из отпуска на передовую, чтобы уничтожить убивший его друзей танк

Настоящие офицеры, начальник штаба с позывным Куст и его заместитель по прозвищу Кот, погибли в бою вместе с рядовыми солдатами. Они не захотели остаться в безопасности во время боя. Теперь их товарищ собирается вернуться из отпуска обратно на передовую, чтобы отомстить за них.

Ярослав Манцевич примкнул к рядам добровольческого подразделения «Русский мир», БАРС-13. За месяцы службы он сроднился со своими товарищами, а потому ему особенно больно узнавать о гибели тех, с кем буквально недавно вместе ехал на передовую.

«В конце мая мы отправились под Артемовск. Вместе с Котом ехали на передовую во время переброски, там я оставался последние недели своего контракта. А 1-го июня я уже был на гражданке. Теперь мне сообщили о гибели моих друзей», — объясняет «барсовец» корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Наш собеседник добавляет, что ему очень трудно свыкнуться с мыслью, что тех ребят уже нет. Причем в мирной жизни переживать потери сложнее, чем «за ленточкой», где человек морально собран. Ярослав и до этого собирался возвращаться обратно, но теперь не хочет ждать ни одного лишнего дня. Уже 13-го июня он снова едет на передовую.

«Как Куст и Кот оказались непосредственно в бою, непонятно, ведь их должности позволяли не быть там. Я уверен, что в силу своего духа и по собственной воле они вызвались в самое пекло. Это бойцы, достойные уважения. Всем пример, как надо относиться к службе», — подчеркивает Манцевич.

Куст и Кот погибли вместе, прикрывая друг друга от танкового снаряда. Медик нашел их сгорающие тела. Танк, который в тот день убил офицеров, уже знаком нашим солдатам.

«Я поеду, скорее всего, ненадолго, но этот танк за это время попробую найти. Это дело техники. Он там давно работает, его никак убрать не могут, так что пойдем и попробуем достать все-таки, слишком много крови он уже попил», — замечает доброволец.

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