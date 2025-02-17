Слюсарь назначил нового первого вице-губернатора Ростовской области

Глава Ростовской области Юрий Слюсарь назначил нового первого вице-губернатора региона. Им стал Алексей Господарев, об этом Слюсарь заявил в своем телеграм-канале.

По утверждению губернатора, его новый заместитель станет отвечать сразу за ряд направлений.

«Будет курировать вопросы экономического, инвестиционного развития региона, международного и межрегионального сотрудничества, имущественно-земельных отношений и торговой деятельности», — указал он.

Алексей Господарев является уроженцем Ростовской области, он появился на свет в Белокалитвинском районе. Ему 45 лет, на протяжении своей карьеры он успел поработать в Министерстве иностранных дел, а также в различных федеральных ведомствах. По роду своих занятий новый вице-губернатор занимался развитием сельского хозяйства, энергетики, а также промышленности.

Ранее сообщалось о задержании замгубернатора Ростовской области Константина Рачаловского, который параллельно занимал пост министра сельского хозяйства. Его подозревают в превышении полномочий и выдаче субсидий предприятиям, которые находились ан грани банкротства.