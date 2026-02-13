Словака арестовали на Олимпиаде после 16 лет розыска за ограбление

Итальянская полиция задержала 44-летнего гражданина Словакии, который 16 лет скрывался от правосудия, сообщило издание ANSA.

По информации источника, мужчина приехал в Италию, чтобы поддержать национальную хоккейную сборную. Он зарегистрировался в гостевом доме на окраине Милана. Тогда же полицейские получили автоматическое уведомление и оперативно задержали его по международному ордеру, выданному еще в 2010 году итальянской прокуратурой.

Приговор, вынесенный заочно, касался серии хищений в торговых точках. Общий срок лишения свободы — 11 месяцев и 7 дней. Задержанного доставили в следственный изолятор (СИЗО) Сан-Витторе в Милане. Фанат так и не увидел матч своей команды против Финляндии — сборная Словакии победила со счетом 4:1.

