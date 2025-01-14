Во время своего визита в Россию вице-спикер словацкого парламента Андрей Данко посетил московский супермаркет под брендом «Ашан» и поделился записью в социальных сетях.

Этот магазин, управляющийся французской компанией, расположен в торговом центре «Авиапарк» на Ходынском поле. В своем видео Данко написал: «Французы, которые ведут здесь бизнес, наверняка знают, что делают».

На записи длительностью три минуты депутат бродит по супермаркету, рассматривает помидоры, сладости, газировку, мясные изделия, колбасы и сыры, восхищаясь их разнообразием и наличием.

Он отметил, что хочет показать словакам, что доступность продуктов для россиян не сильно отличается от ситуации в Европе, особенно подчеркивая недорогую выпечку.

По его информации, стоимость сливочного масла колеблется от €1,30 до €2,80, в магазинах представлены около 50 видов масла и 40 видов молока.

Он отметил, что это, возможно, самый широкий ассортимент плавленых сыров, который он когда-либо встречал. Данко также показал бутики иностранных брендов, в том числе европейских, которые продолжают работать в России.

Ранее министр обороны Польши посоветовал словакам больше «не летать в Москву».