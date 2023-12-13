«Слово пацана» и «9 роту» переврали: киношников хотят обязать вносить в проекты исторические справки

В Госдуме уже предлагали создателей кинопроектов уточнять о последствиях, описанных в контенте, особенно, если это криминальная тематика. Такая инициатива появилась после популярности фильма «Слово пацана. Кровь на асфальте». Валерий Петушков, член комиссии по вопросам патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, согласен с идеей депутатов, передает RuNews24.ru.

По его мнению, дети и подростки легко могут повторять то, что показывают в кино и сериалах, и часто они подражают далеко не положительным персонажам.

«Помните фильм «9 рота»? Там же много переврано и даже контекст такой, что власть в СССР была ужасной, бросили там ребят. Вот они – герои, но своей страной брошенные. Это ведь неправда. На самом деле всё было совсем иначе и страна никого не бросала», — отметил Петушков.

При этом многие проекты военной и криминальной тематики содержат любимую приписку киношников: «основано на реальных событиях». По мнению Петушкова, нужно обязать создателей таких проектов включать в эпизоды правдивые исторические справки и информацию о последствиях.

Ранее редакция сообщала о грубых киноляпах, которые зрители нашли в нашумевшем сериале «Слово пацана».