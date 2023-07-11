«Словоблудие важнее, чем перемены»: американцы жестко раскритиковали экономические планы Байдена

Президент США Джо Байден в социальных сетях заявил, что его экономический план под названием «байденомика» — это создание цепочек поставок и построение будущего с использованием экологически чистой энергии, сделанной в Америке.

Однако американцы расшифровывают термин немного иначе. По мнению местных граждан, «байденомика» олицетворяет повышение цен, пустые обещания и отсутствие каких-либо действий со стороны власти.

«Это более высокая стоимость всего по сравнению с предыдущим президентом»; «Это бессмысленные лозунги и банальности без реальных действий»; «На самом деле, «байденомика» — это подрыв производства энергии в Америке и передача цепочек поставок энергии коммунистическому Китаю», — пишут американцы.

Один из пользователей заявил, что навязывание президентом нового термина не способствует решению проблем граждан, а все заявления Байдена, по мнению американца, являются «словоблудием».

«Постоянное навязывание термина «байденомика» становится болезненным. Словоблудие будто важнее, чем перемены, которые действительно служат американцам», — подчеркнул комментатор.

Ранее американцы осудили решение Байдена передать ВСУ запрещенные снаряды.