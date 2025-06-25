Слухи о свадьбе Миши Литвина и Адель Вейгель распространились в Сети

В интернете активно распространяются слухи о том, что Миша Литвин и Адель Вейгель якобы оформили свой брак в рамках телешоу «Четыре свадьбы».

Однако стоит отметить, что информация о бракосочетании блогеров является недостоверной. Распространяемые видеоролики — не что иное, как результат монтажа, а звуковое сопровождение, как это часто бывает, создано с использованием нейросетей. Несмотря на очевидные признаки подделки, часть пользователей поверила в распространяемые фейки.

Следует напомнить, что Миша и Адель состоят в отношениях уже несколько лет. В феврале 2024 года Литвин сделал предложение своей избраннице. Он подарил ей кольцо Tiffany & Co и организовал запоминающийся момент на заправке в Дубае, прямо в автомобиле.

Ранее сообщалось, что Литвин покинул страну сразу после аннулирования военного билета.