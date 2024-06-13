Слухи об ухудшении состояния Бари Алибасова после инсульта не подтвердились

Основатель поп-группы «На-На» Бари Алибасов сам передвигается, говорит и чувствует себя «согласно возрасту». Об этом KP.RU рассказал друг звездной семьи на фоне слухов об ухудшении состояния артиста.

Елена Калинина-Алибасова, жена артиста, просила ничего не рассказывать журналистам еще когда супруг попал в больницу зимой из-за высокого давления. По ее мнению, в звездных медиа все равно бы придумали очередные сказки о состоянии Алибасова. В этом она оказалась права: недавно в телеграм-каналах и некоторых СМИ сообщили, что у Бари якобы серьезное осложнение после инсульта.

По словам друга семьи Алибасова, артист спокойно передвигается сам, у него внятная речь. Он следует рекомендациям врачей и пьет гору таблеток. За музыкантом присматривает его заботливая жена Елена, которая является медиком.

«Самочувствие – согласно возрасту. <...> Этой зимой у Бари был микроинсульт, но ухудшений именно после этого не было. Разговаривает, сам передвигается, не парализован. Сказали мне, что сейчас бассейн посещал… Правда ли, что у Бари Каримовича случаются провалы в памяти – не знаю, сам не замечал такого. Для этого нужно общаться часто», — заявил собеседник КП.

Врачей беспокоит только одно изменение: высокий сердечно-сосудистый риск. Однако под чутким наблюдением медиков и супруги многие уверены, что 77-летнему Алибасову ничего в ближайшем будущем не грозит.

Ранее сообщалось, что двойники помогали солисту «На-На» Алибасову зарабатывать больше гонораров.