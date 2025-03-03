Слушала приговор без слез: суд вынес решение по делу Блиновской

«Королева марафонов» Елена Блиновская стойко выслушала приговор Савеловского суда Москвы, по которому ей назначается пять лет колонии общего режима без отсрочки от исполнения наказания по достижению детьми Блиновской 14-летнего возраста.

Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные от своего корреспондента. По словам журналиста, Блиновская восприняла приговор спокойно, не проронила слез, не стала и давать комментарии. Оглашение приговора заняло минут 15 – суд довольно долго перечислял имущество ее семьи, которое было взыскано в доход государства.

Так, по решению суда «королева марафонов» также лишилась и своего имущества, которое было взыскано в доход государства. Помимо срока в колонии, суд назначил Блиновской и штраф в размере миллион рублей.