«Слушать надоедает»: россияне предложили дерзкому украинскому историку податься в экстрасенсы

«Я сомневаюсь, что у историка есть мозги, раз он считает Россию слабой страной. Но то, что она не распадется – это факт. Все потому, что наша страна очень сильна!»; «Почему вот эти все гадалки все еще не в экстрасенсах? Там такие же приколисты, которые на деле ничего не могут угадать. Вот там бы пригодились!» — отмечают юзеры.