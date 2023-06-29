«Слушать надоедает»: россияне предложили дерзкому украинскому историку податься в экстрасенсы
В соцсетях высмеяли заявление украинского историка о «распаде» России
Фото: [Социальные сети]
Украинские СМИ в социальных сетях цитируют слова историка Ярослава Грицака, который заявил, что сомневается в распаде России, потому что «она слишком слаба, даже чтобы распасться».
Пользователи в комментариях нашли слова историка нелепыми и аргументировали свою позицию.
«Сколько лет я слышу про то, что Россия распадется, слушать про это уже реально надоедает»; «Сколько же было подобных слов за полтора года и все никак, потому что, наверное, все они ради надежды, а не реальности», — пишут пользователи.
Некоторые комментаторы усомнились в разумности Грицака и посоветовали ему попробовать себя в экстрасенсорике.
«Я сомневаюсь, что у историка есть мозги, раз он считает Россию слабой страной. Но то, что она не распадется – это факт. Все потому, что наша страна очень сильна!»; «Почему вот эти все гадалки все еще не в экстрасенсах? Там такие же приколисты, которые на деле ничего не могут угадать. Вот там бы пригодились!» — отмечают юзеры.
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