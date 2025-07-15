В России предложили наказывать мужчин за отсутствие отношений

Фото: [ День семьи, любви и верности в Подольске/Медиасток.рф ]

В России предложили необычный способ борьбы с демографическим кризисом — холостяков, которые не ходят на свидания, могут начать призывать в армию или отправлять на исправительные работы. Об этом сообщает Lenta.ru.

Активисты направили в комитет Госдумы по защите семьи инициативу, согласно которой мужчин, не стремящихся к созданию семьи, будут вносить в специальный «черный список МВД». Если в течение трех месяцев холостяк не пытается завести отношения, ему грозит призыв на службу или обязательные работы.

Авторы идеи утверждают, что это подтолкнет мужчин к браку и повысит рождаемость. В качестве дополнительной меры они предложили обязать рестораны предоставлять парам бесплатную ночь в отеле при достижении определенной суммы чека — правда, конкретные цифры не уточняются.

С нестандартными инициативами выступают и другие общественные деятели. Например, священник Максим Миняйло предлагал закрывать гипермаркеты по воскресеньям, чтобы люди больше времени уделяли семье.

Ранее стало известно, что маткапитал могут удвоить при рождении второго ребенка в течение трех лет.