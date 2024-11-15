Слуцкий предложил Путину заменить трудовых мигрантов в РФ роботами

На личной рабочей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил внести изменения в миграционную политику. Об этом пишет KP.RU .

Тема миграционных правил была не единственная на обсуждении с Владимиром Путиным, но одна из ключевых. Как отметил Слуцкий, депутаты активно работают над проектами, связанными с миграционной деятельностью. Тема остросоциальная, важная. По словам лидера партии, без внимания ее не оставляют.

Последние инициативы ЛДПР нашли поддержку «Единой России». Например, Слуцкий и его сторонники предлагали запретить неквалифицированным мигрантам приезжать в РФ с огромными семьями. В этом случае может снизиться рабочая сила, но и на этот счет парламентарии успели подумать.

«Надо больше, с нашей точки зрения, внедрять наукоемких, роботизированных производств, чтобы не было необходимости в неквалифицированной трудовой миграции», — заявил Путину лидер партии ЛДПР.

Ранее сообщалось, что в России планируют ужесточить аренду жилья для мигрантов.