Слуцкий: Россия ликвидирует главарей киевского режима в ответ на убийство Кириллова

В интервью РИА Новости Леонид Слуцкий, возглавляющий комитет Госдумы по международным делам и являющийся лидером ЛДПР, выразил уверенность, что Москва не оставит без ответа гибель генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, командующего войсками радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил Российской Федерации.

Он заявил, что Россия ответит на подлое преступление украинского режима и уничтожит его лидеров.

«Мы это не простим, в ответ на подлое злодеяние мы ликвидируем главарей киевского режима, как в свое время Коновальца или Бандеру. Никто не уйдет от возмездия», — сказал он.

Напомним, что инцидент с генерал-лейтенантом Кирилловым произошёл утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве. Он и его помощник выходили из подъезда многоквартирного дома, когда сработало самодельное взрывное устройство (СВУ). В результате взрыва оба мужчины получили травмы, несовместимые с жизнью, и скончались на месте.

Самодельное взрывное устройство было установлено на самокате рядом с подъездом дома, где проживал Кириллов. В ходе расследования выяснилось, что взрыв был организован гражданином Узбекистана Курбановым. На допросе он признался, что действовал по заданию украинских спецслужб, которые обещали ему вознаграждение в размере 100 тысяч долларов и вид на жительство в одной из стран НАТО.

Ранее ТАСС сообщил, что следствие потребовало арестовать подозреваемого в подрыве начальника войск РХБЗ ВС РФ Игоря Кириллова.