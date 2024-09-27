Служба безопасности Украины предъявила новые обвинения Эльвире Набиуллиной

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила очередные обвинения председателю Банка России Эльвире Набиуллиной. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на публикацию украинских спецслужб.

Спецслужбы Украины рассчитают лишить Центробанк почти $300 млрд. Снять средства хотят с иностранных счетов. Согласно публикации, конкретно Набиуллину обвиняют заочно в «планировании, подготовке, развязывании и ведении войны на Украине».

Примечательно, что это не первые нападки со стороны СБУ. Впервые на главу ЦБ РФ полетели обвинения еще в январе 2023 года. Ей вменяли совершение действий, которые могли повлиять на целостность и границы Украины.

СБУ не понравилось, что российская чиновница участвовала в организации работы банков РФ в Крыму и других регионах, которые стали новой частью РФ. Она, по их версии, также разработала методы обхода многих финансовых и экономических санкций.

Похожие обвинения прозвучали от СБУ в сторону историка и помощника президента РФ Владимира Мединского, а также ректора МГИМО Анатолия Торкунова.

Ранее сообщалось, сколько украинские спецслужбы пообещали киллеру за убийство писателя Прилепина.