Полковник СБУ в отставке Олег Стариков заявил, что кураторство мошенников, обманывающих россиян, происходит с участием спецслужб Украины. Как пишет сайт aif.ru , все процессы проходят через украинские кол-центры и СБУ, с помощью чего финансируют военных.

СБУ и украинские правоохранительные структуры находят способы воздействия на бандитские группы, которые занимаются организованным мошенничеством. Они оборачивают все в пользу ВСУ, которые нуждаются в постоянном финансировании. Занимаются спецслужбы Украины и кураторством, натаскивая схемами и приемами мошенников, обманывающих россиян.

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко отметил, что 91% россиян столкнулись с мошенничеством в 2023 году. Кибератаки с целью получения информации клиентов были отражены в 34,8 млн случаях.

«Государство борется с мошенничеством с помощью проведения образовательных кампаний для населения, создания специализированных подразделений в правоохранительных органах для борьбы с киберпреступностью, а также разрабатывая законодательство, направленное на ужесточение наказаний за мошеннические действия», — пояснил он.

Главная проблема — наказание злоумышленников. Так как они находятся за границей, поймать их и заставить ответить за содеянное не всегда возможно. Остается лишь в очередной раз напомнить населению, что не следует общаться с незнакомцами по телефону, а также верить, что они сотрудники банка или тем более правоохранители.

Ранее сообщалось о способах защиты от мошенников.