Служба безопасности Украины устроила охоту на певицу Таисию Повалий

Украинские власти давно признали певицу Таисию Повалий персоной «нон грата». За ней тщательно следит СБУ в связи с возбужденными уголовными делами. Продюсер Сергей Дворцов в беседе с сайтом aif.ru рассказал о преследованиях исполнительницы.

Певицу, которая продолжает карьеру в России, обвиняют на родине в «оправдании вооруженной агрессии» и «коллаборационизме». Звания народной артистки Украины Повалий лишилась еще в 2015 году, а с начала СВО находится под санкциями. Продюсер Сергей Дворцов считает, что СБУ крайне интересна Повалий из-за ее заработков в РФ.

По словам продюсера, у каждой звезды с украинскими корнями и званиями был выбор, но многие остались в России.

«В случае с Таисией — она сделала правильный выбор, осталась в России. <...>Все, что касается обвинений в ее адрес — это нелепо со стороны украинских властей. Потому что они сейчас своих же людей начинают уничтожать самыми ужасными способами: уголовным преследованием, арестами, прочими обвинениями по разным статьям УК Украины. Таисия — большая молодец, она настоящая и народная артистка Российской Федерации. Она была, есть и будет на нашей территории», — заявил Дворцов.

Примечательно, что сын Повалий живет в Испании. С 2022 года он активно поддерживал Украину. Сама артистка признается в любви к России и народу, и не стремится вернуться на предавшую ее родину.

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