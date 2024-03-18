Служба безопасности Украины задержала семью за погребение российских бойцов

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала отца и сына, которые якобы шпионили на российскую армию в Киевской области. Такой вывод сделали из-за того, что семья хоронила военных из России, пишет «Украина.ру».

Украинские службы искали останки бойцов ВСУ, чтобы предать их останки земле в лесопосадках столичного региона. Однако в процессе сотрудники наткнулись на отца и сына, которые пытались захоронить российских бойцов.

После задержания СБУ сделала следующие выводы: мужчина и его сын закапывали тела бойцов ВС России, а затем кидали данные с геолокацией. Помимо этого шпионы якобы писали антиукраинские лозунги и комментарии в Сети.

Однако и этим работа так называемых агентов под прикрытием не кончалась. По мнению службы безопасности Украины, задержанные занимались подготовкой ударов по ВСУ и военным объектам Киевской области. У сына и отца есть боевой опыт, ранее служили в структурах.

Теперь за захоронение российских солдат семью могут отправить в тюрьму на всю жизнь.

Ранее сообщалось, что ВСУ пытались атаковать Крым в годовщину присоединения полуострова к России.