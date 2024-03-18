Над Крымом уничтожили вражеский беспилотник

На полуостровом Крым был уничтожен вражеский беспилотник вечером понедельника, 18 марта. Об этом сообщают в официальном канале Министерства обороны России в социальных сетях.

По данным пресс-службы военного ведомства, украинцы предприняли очередную попытку атаковать территорию Российской Федерации, и использовали для этих целей БПЛА самолетного типа.

Украинский беспилотник сразу был уничтожен на Крымским полуостровом силами ПВО, в результате инцидента, по предварительной информации, никто не пострадал, не зафиксировано и разрушений. Подробности уточняются.

Напомним, ранее мы рассказывали об объявленной ракетной опасности в Белгородской области вечером понедельника, 18 марта. Подробности в материале.