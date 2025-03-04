Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинения Охлобыстину

Служба безопасности Украины (СБУ) выдвинула заочные обвинения актеру и сценаристу Ивану Охлобыстину сразу по трем уголовным статья. Об этом спецслужба сообщила в своем телеграм-канале.

Из опубликованных данных следует, что Охлобыстина обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины, пропаганде войны и «глорификации» (прославлении) представителей Вооруженных сил России.

Заочное обвинение подразумевает, что процессуальные действия будут производиться в отсутствии артиста. Подобная практика получила широкое применение в отношении лиц, которые находятся за пределами Украины, но, по мнению местных силовиков, нарушали местные законы.

Ранее спецслужбы Украины предпринимали неоднократные попытки запугать патриотически настроенных российских исполнителей, готовых поддерживать российских военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции на Украине. Одним из таких примеров является попытка запугивания и незаконного преследования певца Григория Лепса.