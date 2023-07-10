Служба помощи при ДТП в Подмосковье помогла участникам более тридцати тысяч аварий без пострадавших

Участники более 30,2 тысячи ДТП в Подмосковье воспользовались «Службой помощи при ДТП» областного Центра безопасности дорожного движения во втором квартале этого года, сообщили в областном Минтрансе. Она дает водителям консультации и помогает правильно оформить дорожную аварию, которая обошлась без пострадавших.

В сообщении ведомства уточнили, что свыше 6,3 тысячи участников ДТП воспользовались помощью для оформления Европротокола. Сейчас в регионе доступны 15 стационарных центров.

«Горячая линия и Центры помощи при ДТП стали частью созданного в регионе единого пространства помощи при дорожно-транспортных происшествиях, которые позволили сократить время нахождения на дороге попавших в аварию автомобилей, а также снизить риск возникновения повторного ДТП и среднее время затруднения движений на месте аварии», — рассказал глава министерства Алексей Гержик.

Водители могут обратиться в службу помощи по номеру горячей линии 8 (800) 444-58-34 или 112.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что задача властей — своевременно реагировать на все важные процессы в регионе.