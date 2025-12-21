Служба, требующая мужества: в Химках рассказали о работе ФСБ

В Химках продолжается серия мероприятий, направленных на патриотическое воспитание молодежи и сохранение исторической памяти. 19 декабря в Сходненском лицее №21 состоялся тематический урок мужества, центральной темой которого стала работа сотрудников органов государственной безопасности Российской Федерации, сообщили в пресс-службе городского округа Химки.

В мероприятии, объединившем разные поколения, приняли участие ученики и педагоги лицея, жители городского округа, а также заместитель председателя Совета депутатов Руслан Шаипов. Обращаясь к собравшимся, он подчеркнул значимость работы ведомства в современных условиях: «Сегодня, в условиях сложнейшей международной обстановки, ФСБ России находится на переднем крае борьбы за мир и спокойствие в нашей стране. Ее сотрудники прикладывают максимум усилий, чтобы своевременно выявлять угрозы и обеспечивать надёжную защиту государства и граждан».

Учитель истории лицея Александр Казаковцев провел для учащихся краткий экскурс в историю, рассказав о становлении службы государственной безопасности, корни которой берут начало от Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК), созданной в 1917 году.

Продолжением урока стал показ документального фильма «Александр Назаров. Личное дело», повествующего о судьбе ветерана Великой Отечественной войны, генерала-майора Александра Назарова. Олеся Климачева, лидер местного отделения Движения общественной поддержки, акцентировала внимание на роли органов в ходе специальной военной операции: «Сотрудники обеспечивают безопасность приграничных территорий, выявляют диверсионные угрозы и делают всё возможное для защиты мирных граждан».

Муниципальный депутат Алексей Федоров отметил, что подобные уроки являются важной и неотъемлемой частью комплексной программы патриотического воспитания, реализуемой в Химках. По его словам, они выполняют ключевую задачу по сохранению исторической правды и формированию у подростков глубокого уважения к защитникам Отечества.

