Жителям Химок рассказали об истории танка Т-34

В Химках продолжается активная работа по патриотическому воспитанию молодежи и сохранению исторической памяти. 19 декабря в городской библиотеке №3 состоялось тематическое мероприятие, посвященное легендарному танку Т-34, сообщили в пресс-службе городского округа Химки.

«Т-34 является одним из символов победы в Великой Отечественной войне наряду с Ил-2 и “Катюшей”. В честь 65-летия разгрома немецко-фашистских войск под Москвой в Химках в сквере Марии Рубцовой установлен памятник “Слава химчанам — участникам Великой Отечественной войны 1941–1945 годов” с танком Т-34-85 на постаменте», – прокомментировал в своих соцсетях заместитель председателя Совета депутатов Александр Васильев.

«Эти мероприятия призваны сохранить и увековечить память о великих делах предков. Кроме того, она направлена на патриотическое воспитание молодежи, укрепление преемственности поколений и сохранение исторической правды»,-- подчеркнула лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева.

Депутат Юлия Ишкова дополнила, что данная просветительская программа уже включает в себя более 2000 различных активностей: от тематических фестивалей и кинопоказов до мастер-классов, которые охватывают тысячи жителей.

Ранее сообщалось, что в школе Химок открыли еще одну парту Героя в честь участника СВО.