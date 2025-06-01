Слышны крики и просьбы о помощи: пострадавших после подрыва на мосту под Брянском вытаскивают через окна
Слышны крики и просьбы о помощи: на мосту под Брянском уже 30 пострадавших
Фото: [pxhere.com]
После инцидента на мосту в Брянской области очевидцы помогли пострадавшим выбраться через окна. Информация об этом появилась в социальных сетях, где были опубликованы видеоматериалы.
Взрыв прогремел в момент, когда поезд наехал на рельсы, где было установлено взрывное устройство. На месте происшествия раздаются мольбы о помощи.
По информации, полученной от канала SHOT в Телеграм, взрывные устройства были заложены в двух местах. Предположительно, всего было установлено четыре взрывных устройства: два на опоре моста и два на рельсах. После этого в мост врезался первый поезд, который следовал по маршруту.
По информации, полученной от источника BAZA, в результате инцидента пострадали не менее 30 человек. Все они находились в поезде «Климово — Москва», который был повреждён в результате взрыва моста.
В данный момент специалисты по чрезвычайным ситуациям проводят осмотр разрушенных конструкций, а также ожидается прибытие дополнительных бригад скорой помощи из близлежащих районов.
Ранее сообщалось, что число пострадавших в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины в Курской области в ночь на 31 мая выросло до 14 человек.