Слышны крики и просьбы о помощи: пострадавших после подрыва на мосту под Брянском вытаскивают через окна

После инцидента на мосту в Брянской области очевидцы помогли пострадавшим выбраться через окна. Информация об этом появилась в социальных сетях, где были опубликованы видеоматериалы.

Взрыв прогремел в момент, когда поезд наехал на рельсы, где было установлено взрывное устройство. На месте происшествия раздаются мольбы о помощи.

По информации, полученной от канала SHOT в Телеграм, взрывные устройства были заложены в двух местах. Предположительно, всего было установлено четыре взрывных устройства: два на опоре моста и два на рельсах. После этого в мост врезался первый поезд, который следовал по маршруту.

По информации, полученной от источника BAZA, в результате инцидента пострадали не менее 30 человек. Все они находились в поезде «Климово — Москва», который был повреждён в результате взрыва моста.

В данный момент специалисты по чрезвычайным ситуациям проводят осмотр разрушенных конструкций, а также ожидается прибытие дополнительных бригад скорой помощи из близлежащих районов.

Ранее сообщалось, что число пострадавших в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины в Курской области в ночь на 31 мая выросло до 14 человек.