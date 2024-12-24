«Смачно сходил в туалет»: Телеграм-канал мэра Перми Соснина взломали

Telegram-аккаунт главы городской администрации Перми Эдуарда Соснина был взломан вечером в понедельник, 23 декабря, неизвестными злоумышленниками. Об этом он сам рассказал в соцсетях.

Сообщается, что в 21:34 мск в Telegram-аккаунте мэра появился пост оскорбительного содержания с информацией, что Соснин якобы «смачно сходил в туалет». Публикация была сразу же удалена. А через несколько минут там появился пост о взломе учетной записи мэра города.

«Уважаемые жители Перми! Сегодня мой аккаунт в Telegram был взломан. Мы уже принимаем все необходимые меры для восстановления безопасности. Прилагаем все усилия, чтобы вернуть контроль над аккаунтом и обеспечить его безопасность», — говорится в последнем сообщении.

В продолжение темы Соснин попросил горожан читать пока его официальную страницу в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор назвал основания для применения ограничительных мер против видеохостинга YouTube.