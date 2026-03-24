Смартфон вместо консоли: эксперт раскрыла, кому принадлежит главная доля российского игрового рынка

Рынок видеоигр в России переживает тектонические сдвиги, и главный двигатель этого роста — мобильные устройства. Руководитель геймингового направления платформы Rafinad Алина Попова в интервью радио Sputnik делится цифрами, которые впечатляют: мобильный гейминг сегодня дает 55% всей выручки индустрии, а популярность способов распространения приложений взлетела на 170%. Секрет прост: смартфон всегда под рукой, и начать играть можно буквально в очереди за кофе — в отличие от консолей и ПК, где нужна специальная подготовка.

По ее словам, самым взрывным сегментом стали массовые многопользовательские онлайн-игры и шутеры — здесь прирост аудитории составил 60–70%, а некоторые франшизы увеличили ее более чем на 160%. При этом на мобильных платформах царит совсем другая логика: здесь безоговорочно лидируют стратегии, а шутерам достается всего 12% рынка. Компьютерные же игроки по-прежнему предпочитают активные перестрелки с продуманными механиками.

Эксперт добавила, что портрет современного геймера стал гораздо разнообразнее. Костяк core-аудитории — мужчины 18–35 лет, которые залипают в многопользовательские соревновательные режимы. Но быстрее всего растет сегмент мобильных игроков: мужчины и женщины 25–45 лет, которым нужны короткие сессии со смартфона. А еще на рынок активно заходят казуальные пользователи старше 30 лет — те, кто раньше вообще не интересовался играми, а теперь с удовольствием осваивает проекты с простыми правилами.

По ее мнению, игры сегодня превращаются в интерактивные сериалы: регулярные обновления, сезонные события, прокачка внутренних сообществ — все это удерживает игроков годами. Российский рынок с его аудиторией более 100 млн человек следует тем же трендам. Но не все так радужно: эксперты отмечают снижение среднего чека, усиление конкуренции с китайскими корпорациями и новые регуляторные риски. Итог для игроков — огромный выбор и постоянно обновляющийся контент, а для бизнеса — необходимость быстро адаптироваться к меняющимся условиям.

Ранее сообщалось, что почти 90 миллионов россиян играют в видеоигры.