Смех может повышать болевой порог и помогать организму бороться со стрессом

Длительный смех действительно приносит пользу организму, сообщили эксперты. Врач-терапевт Марианна Мазра из Цифровой Клиники Страхового Дома ВСК отметила в разговоре с « Газетой.Ru », что смех является сложной нейрофизиологической реакцией: он снижает уровень кортизола — ключевого гормона стресса — на 30–37%, а также активирует системы, отвечающие за выработку дофамина и эндорфинов, известных как «гормоны счастья». В результате улучшается настроение, снижается тревожность и наступает чувство расслабления.

Несмотря на отсутствие прямого лечебного эффекта, смех косвенно поддерживает иммунитет: исследования показывают повышение активности компонентов врожденного иммунитета и снижение маркеров воспаления. По словам врача, это может способствовать более благоприятному течению болезней за счет снижения стрессовой нагрузки.

Также смех повышает болевой порог. Исследования показали, что после просмотра комедий болевой порог участников увеличивался на 10–15%. В клинических работах с пациентами, страдающими хронической болью, отмечалось снижение интенсивности боли на 1–2 балла по десятибалльной шкале. Эффект кратковременный и не заменяет обезболивающие препараты, но может использоваться как дополнительная немедикаментозная мера.

Веселье также снижает уровень хронического стресса, одного из факторов развития сердечно-сосудистых и метаболических заболеваний, тревожно-депрессивных состояний и нарушений нейроэндокринной регуляции. По данным Мазра, смех может положительно отражаться на качестве жизни, стрессоустойчивости и даже косвенно на репродуктивном здоровье.

Эксперт заключила, что смех — это доступный способ поддерживать здоровье, снижать стресс и улучшать самочувствие, хотя он не заменяет основное лечение. Просмотр комедий или развлекательного контента может служить своего рода «смехотерапией».

Ранее сообщалось, как выбрать белье без вреда для кожи.