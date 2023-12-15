«Смело идите на свидания»: что ждет всех влюбленных на неделе с 18 по 24 декабря
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Известная ясновидящая Инна Мишина сделала расклад на неделю с 18 по 24 декабря с помощью рун — одной самых древних предсказательных систем. Она рассказала, что будет с влюбленными парами, а также со всеми, кто только мечтает встретить свою вторую половинку.
По ее словам, хозяйкой недели станет руна Беркана, которая символизирует рождение, плодородие и любовь.
«Беркана — это символ новых начал и жизненной энергии. Она приносит свежесть и плодородие, будто весна после долгого зимнего сна. В любви эта руна может обозначать период позитивных изменений и возрождения страсти», — рассказала Мишина интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
Для тех, кто состоит в крепком союзе, руна обещает укрепление связи с партнером, уверена ясновидящая.
«Неожиданно в ваши сердца вернется огонь первоначального влечения. Разрешите своим чувствам расцвести, будьте открыты и искренни — это ключ к гармонии», — добавила Мишина.
Это прекрасное время для всех, кто хочет познакомиться с новым человеком и обрести личное счастье, продолжила ясновидящая.
«Беркана — предвестник встречи с интересным человеком. Смело идите на свидания, открывайтесь для новых возможностей», — пояснила Мишина.
Чтобы усилить эффект Берканы и получить энергию любви, необходимо знать секрет волшебных слов-аффирмаций, убеждена ясновидящая.
«Представьте яркое солнце, питающее землю и приносящее жизнь вокруг. Проговаривайте эти слова каждое утро: «Моя жизнь полна любви, и я открыт для всех благоприятных изменений». Вера в чудеса, позитивный настрой, открытость новому обязательно помогут всем, кто уже отчаялся встретить подходящего партнера», — заключила собеседница издания.
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