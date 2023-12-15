«Смело идите на свидания»: что ждет всех влюбленных на неделе с 18 по 24 декабря

Известная ясновидящая Инна Мишина сделала расклад на неделю с 18 по 24 декабря с помощью рун — одной самых древних предсказательных систем. Она рассказала, что будет с влюбленными парами, а также со всеми, кто только мечтает встретить свою вторую половинку.